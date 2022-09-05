Воронежец во время застолья убил младшего брата и изрезал ножом его жену

Фото - СУ СКР по региону

Следователи рассказали о завершении расследования уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Воронежа, которого обвиняют в убийстве брата и причинении легкого вреда здоровью его жене. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 5 сентября.

Трагедия случилась 19 февраля. Обвиняемый отмечал день рождения родственника в селе Сагуны Подгоренского района. По версии следствия, 35-летний брат фигуранта сказал оскорбительные слова гражданской супруге старшего брата. Тот не стерпел и началась драка. Затем старший схватился за нож и несколько раз ударил младшего. Тот умер на месте, поскольку лезвие прорезало ему сердце и легкое. Тем же ножом он нанес несколько ран жене брата, которая пыталась их разнять.

Старшего брата задержали правоохранители. Оказалось, ранее он уже бывал в колонии за кражу, разбой и сбыт наркотиков. На предварительном следствии он только частично признал вину, утверждая, что не желал наступления смерти брата и случайно ранил его супругу. Следствие при этом собрало весомую доказательную базу. Дело направлено в суд.