В Воронежской области пьяный мужчина пырнул ножом соседа

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Участковые задержали в Борисоглебске 51-летнего местного жителя, который нанес ножевое ранение своему 32-летнему соседу. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 5 сентября.

По данным полиции, ЧП произошло утром 3 сентября в квартире одной из многоэтажек по улице Народная. Двое мужчин распивали спиртные напитки. Слово за слово, они поссорились. В итоге один из мужчин ударил ножом в живот своего молодого соседа. А сам пошел домой. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую. После госпитализации медики сообщили в полицию из приемного покоя больницы.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Он указал правоохранителям на нож, которым нанес удар своему знакомому и признался в содеянном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.