Пенсионер из воронежского райцентра хотел сдать дом, а лишился 70 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Богучарском районе в полицию обратился 65-летний житель райцентра, которого обманули мошенники под предлогом аренды дома. Пенсионер в итоге остался без крупной суммы денег. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 сентября.

Мужчина рассказал, что дал объявление на сайте в интернете о сдаче внаем своего частного дома. Поздно вечером 3 сентября ему на мобильник позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Рассказал, что ищет частный дом в Богучарском районе для себя и своей семьи, так как его направили в служебную командировку. Пенсионер поверил.

А мошенник добавил, что заедет в дом через две недели и готов произвести предоплату. Мужчина согласился. Тогда аферист прислал смс, в котором был указан номер банка «900» и текст с зачислением 20 000 рублей мужчине на счёт. И тут злоумышленник потребовал от потерпевшего подтверждение перевода. Для этого пенсионеру было необходимо направиться в банкомат и распечатать чек, что он незамедлительно начал выполнять. Аферист ввел его в заблуждение так, что мужчина перевел ему свои 70 тысяч рублей.

Когда потерпевший заподозрил, что на другом конце провода мошенник, было уже поздно. Поняв, что его обманули, пенсионер обратился с заявлением в местный отдел полиции.