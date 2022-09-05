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Общество5 сентября 2022 13:33

Полиция нашла пропавшую в Воронеже 16-летнюю девушку

Оказалось, она гуляла с друзьями
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

16-летнюю школьницу Надежду С., которая пропала 2 сентября, уйдя из дома в СНТ «Путь Мичурина» в Воронеже, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области

Там уточнили, что девочка найдена сотрудниками полиции и в данный момент с ней все в порядке. Свое отсутствие она объяснила тем, что гуляла с друзьями.

Ранее следователи СКР начали процессуальную проверку по данному факту.

– Устанавливаем обстоятельства произошедшего и причины самовольного ухода,– пояснили в СУ СКе.