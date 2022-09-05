Полиция нашла пропавшую в Воронеже 16-летнюю девушку

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
16-летнюю школьницу Надежду С., которая пропала 2 сентября, уйдя из дома в СНТ «Путь Мичурина» в Воронеже, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области
Там уточнили, что девочка найдена сотрудниками полиции и в данный момент с ней все в порядке. Свое отсутствие она объяснила тем, что гуляла с друзьями.
Ранее следователи СКР начали процессуальную проверку по данному факту.
– Устанавливаем обстоятельства произошедшего и причины самовольного ухода,– пояснили в СУ СКе.