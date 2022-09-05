В Липецке арестовали сбежавшего в Воронеж убийцу сожительницы

Фото - СУ СКР по Липецкой области

Суд в Липецке заключил под стражу обвиняемого в убийстве своей сожительницы 52-летнего мужчину, которого правоохранители задержали при попытке бегства в Воронежской области. Об этом 5 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Как мы ранее сообщали, инцидент произошел в Липецке рано утром 2 сентября. Возле одного из домов на улице Белянского было найдено тело 37-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

Следователи, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив возможных очевидцев преступления, установили личность подозреваемого. Им оказался сожитель погибшей из Ивановской области. После убийства он попытался скрыться, отправившись в Воронежскую область.

– При предъявлении неопровержимых доказательств мужчина признался в содеянном, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. При допросе пояснил, что мотивом стал ранее возникший конфликт на почве ревности, – отметили в СКР.

По версии правоохранителей, мужчина дождался свою знакомую у подъезда дома, где она арендовала квартиру. Он нанес своей жертве не менее четырех ударов ножом. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти женщины стала острая кровопотеря.