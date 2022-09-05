В Воронеже на левом берегу появится большой подземный музей истории освобождения города

Таким собираются сделать вход в подземный музей. Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Губернатор Воронежской области пояснил в своем телеграм-канале, чем будет наполнено подземное пространство, которое в недалеком будущем соединит парк Патриотов со сквером Ильича и «Алыми парусами». Александр Гусев сообщил, что там оборудуют музей. Он будет посвящен истории освобождения Воронежа.

Глава области также сообщил о планах капитально отремонтировать Музей-диораму. В нем установят новое мультимедийное оборудование. После этого о легендарных боях и сражениях посетители музея смогут узнавать в современном видеоформате.

Проект масштабный, в ходе него планируют освоить общую площадь почти 14 гектаров. Он предусматривает создание нескольких тематических зон, в том числе для занятий спортом и для патриотического воспитания молодежи. На детальную разработку проекта планируют потратить 13 миллионов рублей.

Проект предусматривает освоение общей площади в почти 14 гектаров. Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Напомним, у парка Патриотов также появится часовня памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она будет изготовлена из белого мрамора по проекту московского скульптора Бориса Матвеева. Часовня будет высотой около пяти метров, изнутри украшена георгиевским крестом. Ее открытие запланировано на 22 июня 2023 года.