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Общество5 сентября 2022 12:52

В Богучаре Воронежской области отреставрируют исторический «Дом народный»

Сейчас здесь расположен музей
Евгения ФРОЛОВА

Управление по ОКН выдало разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом народный». Он расположен в городе Богучар на улице Шолохова. Сейчас в нем находится районный историко-краеведческий музей. Об этом рассказали в ведомстве 5 августа.

Подрядчиком выступит воронежское ООО «РСУ-55», имеющее лицензию Министерства культуры Российской Федерации. Компания отремонтирует крышу и отреставрирует фасад. Работы необходимо завершить к маю 2023 года.

Крупное для провинциального Богучара здание было построено в 1900 году как принципиально новый для начала ХХ века тип общественного здания – Народный дом, общедоступное культурно-просветительское учреждение клубного типа, образованное Богучарским уездным земством. В здании организовывали занятия по внешкольному воспитанию детей, общему образованию взрослых и организацию их досуга. Это был прообраз советских Домов культуры или клубов.

Главное помещение Народного дома - зрительный зал, оборудованный сценой для проведения спектаклей, собраний, лекций. Кроме того, в состав помещений входили библиотека, читальня, музей (сельскохозяйственный музей уездного земства действовал в городе с 1911 г.), залы, кабинеты, чайная. В облике этого здания уже есть мотивы модерна.

После 1917 года здание продолжало использоваться как Народный дом. В 1947 году здесь был открыт Дом культуры, а в 1959-м часть его передали под кинотеатр. В 2014 году в здании открыли районный историко-краеведческий музей.