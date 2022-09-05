В Богучаре Воронежской области отреставрируют исторический «Дом народный»

Управление по ОКН выдало разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом народный». Он расположен в городе Богучар на улице Шолохова. Сейчас в нем находится районный историко-краеведческий музей. Об этом рассказали в ведомстве 5 августа.

Подрядчиком выступит воронежское ООО «РСУ-55», имеющее лицензию Министерства культуры Российской Федерации. Компания отремонтирует крышу и отреставрирует фасад. Работы необходимо завершить к маю 2023 года.

Крупное для провинциального Богучара здание было построено в 1900 году как принципиально новый для начала ХХ века тип общественного здания – Народный дом, общедоступное культурно-просветительское учреждение клубного типа, образованное Богучарским уездным земством. В здании организовывали занятия по внешкольному воспитанию детей, общему образованию взрослых и организацию их досуга. Это был прообраз советских Домов культуры или клубов.

Главное помещение Народного дома - зрительный зал, оборудованный сценой для проведения спектаклей, собраний, лекций. Кроме того, в состав помещений входили библиотека, читальня, музей (сельскохозяйственный музей уездного земства действовал в городе с 1911 г.), залы, кабинеты, чайная. В облике этого здания уже есть мотивы модерна.

После 1917 года здание продолжало использоваться как Народный дом. В 1947 году здесь был открыт Дом культуры, а в 1959-м часть его передали под кинотеатр. В 2014 году в здании открыли районный историко-краеведческий музей.