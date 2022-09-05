В воронежской области отреставрируют историческую Семинарию учительскую

В Острогожске выдано разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Семинария учительская». Заказчиком работ выступила местная СОШ № 1. Об этом рассказали в Управлении по охране ОКН 5 сентября.

Подрядчиком работ назначено воронежское ООО «Ника Арт», которое имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации. Срок завершения разработки проекта – декабрь 2023 г.

Здание Семинарии учительской построено в далеком 1870 году. Объект был принят на государственную охрану решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 21.04.1983 № 246 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в области». В здании сейчас расположена школа.