В Воронеже молодой аферист «развел» знакомого и пенсионерку на 50 миллионов рублей

Молодого афериста, обманувшего знакомого и пенсионерку на 50 миллионов рублей, арестовали. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники отдела полиции Коминтерновского района задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере 24-летнего воронежца.

По версии следствия, мужчина с 2018 года не раз обращался к своему 34-летнему знакомому с просьбой дать деньги взаймы якобы на развитие бизнеса. Сначала долги он сначала отдавал точно в срок. Но потом стал уклоняться от контактов с кредитором. Чтобы запутать следы, переезжал с одного места на другое, менял телефоны. Его знакомый понял, что по-хорошему деньги вернуть не получится. И написал заявление в полицию.

Стражи порядка задержали афериста на квартире у его родственников и доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину. Он заявил, что деньги, взятые в долг, потратил, а вернуть их не смог из-за тяжелого материального положения.

В ходе расследования полицейские выяснили, что задержанный мужчина таким же манером взял взаймы шесть миллионов рублей у 77-летней жительницы Воронежа. И тоже не торопился их ей отдавать.

- Идет расследование уголовных дел, возбужденных по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Не исключается причастность 24-летнего афериста к совершению аналогичных преступлений. Молодого человека арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.