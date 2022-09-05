В школе под Воронежем открыли памятную доску погибшему на Украине десантнику

Мемориальная доска, посвященная подвигу Кирилла Уляшева. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В Отрадненской средней школы открыли памятную доску своему выпускнику Кириллу Уляшеву, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. Он служил в 104-м Гвардейском десантно-штурмовом полку. Ефрейтор Уляшев посмертно награжден Орденом Мужества. Им воина из Новоусманского района наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

В церемонии открытия мемориальной доски участвовали ученики школы, юнармейцы, педагоги и сестра Кирилла Уляшева – Кристина Тулинова. Она рассказала школьникам, что ее брат всегда хотел быть военным, и пожелала ребятам быть такими же целеустремленными, решительными и всегда добиваться поставленных целей.

Вместе с Кристиной Тулиновой мемориальную доску открывал глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. На торжественной церемонии он сказал:

- Кириллу навсегда останется двадцать лет. Он был одним из первых наших ребят, оказавшихся в зоне проведения специальной военной операции, погиб 27 февраля как герой ради мира для нашей страны, ради того, чтобы планам современных нацистов не дано было осуществиться. Вечная ему память и вечная слава!