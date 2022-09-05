Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 11:13

В школе под Воронежем открыли памятную доску погибшему на Украине десантнику

Кирилл Уляшев посмертно был награжден Орденом Мужества
Юрий КОЗЛОВ
Мемориальная доска, посвященная подвигу Кирилла Уляшева.

Мемориальная доска, посвященная подвигу Кирилла Уляшева.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В Отрадненской средней школы открыли памятную доску своему выпускнику Кириллу Уляшеву, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. Он служил в 104-м Гвардейском десантно-штурмовом полку. Ефрейтор Уляшев посмертно награжден Орденом Мужества. Им воина из Новоусманского района наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

В церемонии открытия мемориальной доски участвовали ученики школы, юнармейцы, педагоги и сестра Кирилла Уляшева – Кристина Тулинова. Она рассказала школьникам, что ее брат всегда хотел быть военным, и пожелала ребятам быть такими же целеустремленными, решительными и всегда добиваться поставленных целей.

Вместе с Кристиной Тулиновой мемориальную доску открывал глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. На торжественной церемонии он сказал:

- Кириллу навсегда останется двадцать лет. Он был одним из первых наших ребят, оказавшихся в зоне проведения специальной военной операции, погиб 27 февраля как герой ради мира для нашей страны, ради того, чтобы планам современных нацистов не дано было осуществиться. Вечная ему память и вечная слава!