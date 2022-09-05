В Воронеже пьяный водитель протаранил припаркованные машины

Место аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 4 сентября, в 23.30 у дома № 247/3 по улице 45 Стрелковой Дивизии случилась массовая авария. 44-летний воронежец, руливший «Хендай-Солярис», врезался в припаркованный «Дэу-Нексия», который по инерции наехал на «Ладу-Гранту». После столкновения «Хендай» врезался в еще один автомобиль. Удар корейской машины получил припаркованный «Киа Рио». В аварии никто не пострадал, а вот автомобилям предстоит ремонт.

Водитель «Хендая» прошел алкотест. Прибор определил у него 0,451 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Однако очевидно, что, скорее всего, мужчине, рулившему «Хендаем», предстоят в недалеком будущем большие неприятности.