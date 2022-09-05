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Здоровье5 сентября 2022 9:12

Коронавирус в Воронежской области на утро 5 сентября: впервые за долгое время число заболевших уменьшилось

На этот раз заразились 1249
Юрий КОЗЛОВ

Санитарные врачи огласили суточную статистику по заболеваемости коронавирусом. На утро понедельника, 5 сентября, заразились еще 1249 человек, 45 из них попали в больницы. Это меньше, чем 4 сентября (тогда заболели 1 382 жителя Воронежской области, 51 был госпитализирован). Кстати, такая положительная тенденция наблюдается впервые за долгое время. Всего число заболевших за время пандемии в нашем регионе – 415 039.

Еще два человека умерли от последствий ковида. Столько же жертв COVID-19 было на утро 4 сентября. Всего за время пандемии умерли 8 385 наших земляков.

Еще 672 человека выздоровели. На утро 4 сентября победивших ковид было больше – 869.