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Происшествия5 сентября 2022 7:42

В Воронежской области водитель «Фиата» опрокинулся в кювет и попал в больницу

ДТП случилось в Таловском районе
Юрий КОЗЛОВ
"Фиат" после ДТП.

"Фиат" после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 4 сентября, в 17.30 в Таловском районе на первом километр дороги Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка- п.Вознесенский случилась авария. 31-летний местный житель, руливший «Фиатом-Сиена», вылетел на правую обочину и опрокинулся в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель получил травмы разной степени тяжести, его отвезли в больницу.

Напомним, также 4 сентября в 1.55 в Богучарском районе водитель «Форда-Фокус» врезался в ехавший впереди «Мерседес». В больницу попала получившая травмы 66-летняя пассажирка американской иномарки, жительница Химок.