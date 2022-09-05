В Воронежской области «Форд» врезался в «Мерседес»: ранена женщина

На "Форде" серьезных повреждений не заметно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 4 сентября, в 1.55 на 746 километре трассы «Дон» в Богучарском районе случилась авария. 53-летний водитель «Форд-Фокус», житель подмосковного города Химки, ехал со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. По неясным пока причинам он не смог соблюсти безопасную дистанцию с находившимся впереди «Мерседес G320» и врезался в него.

Водитель «Форда» и 30-летний житель Нижегородской области, руливший «Мерседесом», в ДТП серьезных травм не получили. А вот пассажирку американской иномарки, 66-летнюю жительницу Химок, отвезли в больницу.

"Мерседес" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 4 сентября в Воронежской области случилось 83 ДТП, из них 56 – в Воронеже, 16 – на дорогах в районах и 11 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы четыре человека, - сообщили в региональном ГУ МВД.