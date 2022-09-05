В Воронеже муж спас жену от обмана мошенников на 800 тысяч рублей

Благодаря разумному поведению мужчины все деньги семьи остались в целости и сохранности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 3 сентября, 65-летней женщине позвонил незнакомец, представившийся коллегой по работе ее дочери. И огорошил пенсионерку страшной новостью. Он заявил, что ее дочь попала в аварию и серьезно пострадала, срочно нужны деньги на операцию – 800 тысяч рублей. Затем «коллега» заявил, что скоро к женщине приедет курьер, ему надо передать деньги.

К счастью, рядом с пенсионеркой, поверившей аферисту, был ее муж. Он сразу позвонил дочери, та заявила, что с ней все в порядке. Мужчина успокоил жену. Пенсионерка написала заявление в полицию.

- К сожалению, не все подобные случаи 3 сентября завершились благополучно. Было восемь фактов хищений денег с банковских карт, совершенных бесконтактно, путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более двух миллионов рублей. Три из них совершены под предлогом того, что родственник якобы попал в ДТП, другие маскировались продажей товаров либо оказанием услуг, а также предупреждением о мифическом взломе банковской карте. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 «Кража», ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистов разыскивают, - рассказали в региональном ГУ МВД.