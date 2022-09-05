Команда воронежских стрелков заняла четвертое место на Спартакиаде учащихся

Четвертое место на Спартакиаде учащихся - для команды воронежских стрелков лучший результат за десять лет. Фото: cspsk-vrn.ru

В Татарстане в селе Введенская Слобода завершилась XI летняя Спартакиада учащихся по стендовой стрельбе. Воронежская команда набрала за свое выступление 215 баллов. В итоге наши стрелки поднялись на четвертое место.

- Такого результата юные воронежские стрелки не показывала на протяжении десяти лет, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Пьедестал почета командных соревнований поделили между собой спортсмены Москвы, Республики Татарстан и Краснодарского края - первое, второе и третье места соответственно.

Напомним, на Спартакиаде учащихся все три медали на счету девушек. На траншейном стенде на их счету золото и бронза. Первое место заняла Александра Галина, а третьей стала Мария Перова. А в соревнованиях на круглом стенде серебро завоевала Алина Дедова.