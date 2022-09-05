В Воронежской области пропал без вести 23-летний мужчина

Степана Яковлева ищут уже 26 дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 23-летнего жителя села Нижний Икорец Лискинского района Степана Яковлева. 10 августа мужчина собирался ехать на работу в Лиски. Куда он в итоге подался, неизвестно, но с этого дня домой молодой человек не приходил, и родственники не могут с ним связаться. До этого Степан никогда надолго не пропадал, не подавая о себе вестей.

Приметы Степана Яковлева: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения был одет в темно-серые штаны с красными лампасами, черную футболку, обут в черные кроссовки.

Всех, кто знает, где находится или может быть Степан Яковлев, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, в Воронеже разыскивают 16-летнюю Надежду Смольянинову. Девушка ушла из дома в СНТ «Путь Мичурина» 2 сентября и до сих пор не вернулась. Особые приметы Надежды: на правой руке пятисантиметровый шрам и два небольших шрама на правом бедре.

Также в Воронеже ищут родственников пенсионерки, попавшей в больницу «Электроника». Женщине на вид 70 лет. Ее привезли с улицы Новосибирская.