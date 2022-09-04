Жительница Воронежской области спасла раненого лисенка

Когда лисенок поправится, его выпустят в лес Фото: Евгения ГУСЕВА

В селе Боево Каширского района местная жительница спасла раненого лисенка. Самцу около 4-5 месяцев. Сейчас зверек находится в реабилитационном центре Сирин. Его назвали Симба. Когда лисенок поправится, его вернут в природу. Об этом рассказали волонтеры центра помощи диким животным «Сердце леса».

- Пару месяцев назад, неравнодушная девушка Яна, жительница села Боево подобрала в окрестностях раненого зверька, - рассказали волонтеры. - Спасибо ей огромное за неравнодушие, за оказанную помощь, за то, что выкормила, провела карантинизацию.

Девушка разместила информацию о лисенке в интернете. Это заметили волонтеры «Сердце леса». Сейчас Симба получает весь необходимый уход.