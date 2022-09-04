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Общество4 сентября 2022 16:22

Воронежская компания разработает проект сохранения «Дома Тюриных»

Здание на Никитинской является объектом культурного наследия
Мария Щербакова

Департамент строительной политики заказал разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома Тюриных». Работы проведет воронежское ООО «Ника Арт». Соответствующее разрешение выдало управление по охране культурного наследия.

Тюрины– родственники Ивана Никитина. Сам поэт неоднократно бывал в здании на Никитинской, 22. Дом построен в середине XIX для двоюродной сестры поэта Анны Тюриной. С 2009 года он является подразделением Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина. Предполагается, что разработка проекта завершится в декабре 2022 года.