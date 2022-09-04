Воронежский фестиваль «Город-Сад» посетили более 55 тыс. человек

Для создания экспозиций использовали 2,2 тыс. растений Фото: телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Фестиваль «Город-Сад», который проходил в парке «Алые Паруса» в субботу, 3 сентября, посетили более 55 тыс. человек. Участниками стали более 150. Цифры подсчитали в региональном департаменте экологии и природных ресурсов.

Там отметили, что для создания экспозиций в этом году использовали более 2,2 тыс. растений. Только на входную группу потребовалось 1,4 тыс. живых цветов.

Напомним, 12-й фестиваль садов и цветов в этом году переехал из Центрального парка в «Алые Паруса». В программе были выставочные экспозиции, мастер-классы и концентр. Подробнее о том, чем «Город-Сад» удивил горожан читайте здесь.