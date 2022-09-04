В Воронеже объявили поиски пропавшей без вести 16-летней девушки со шрамом на руке

Поисково-спасательный отряд "Черноземье" Фото: Предоставлено

В Воронеже разыскивают 16-летнею Надежду Смольянинову. Девушка ушла из дома в СНТ «Путь Мичурина» 2 сентября и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье» в воскресенье, 4 сентября.

Надежда ростом 163 сантиметра, среднего телосложения. У нее русые волосы ниже плеч. На правой руке пятисантиметровый шрам и два небольших шрама на правом бедре. В день исчезновения на девушке была бело-фиолетовая футболка, голубые джинсы клеш и розовые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Надежды, просят сообщить по телефону 8961-182-95-90 или «112».

Напомним, в Воронеже разыскивают родственников пенсионерки, попавшей в больницу «Электроника». Женщине на вид 70 лет. Ее привезли с улицы Новосибирская.