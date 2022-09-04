Воронежец украл из подъездов жилых домов девять велосипедов

В Воронеже задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Им оказался 25-летний местный житель, который ранее уже был судим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 4 сентября.

Заявление о пропаже велосипедов поступали в полицию с июня по август. Кражи происходили в подъездах жилых домов. Вор вскрывал замок-трос. Общий ущерб потерпевшим превысил 100 тыс. рублей.

Похитителя задержали в Левобережном районе. В отделе полиции он во всем признался. Мужчина рассказал, что велосипеды сдавал в ломбард, а деньги тратил. Во время обыска полицейские обнаружили залоговые билеты.

Полицейские выяснили, что мужчина украл минимум девять велосипедов в Железнодорожном и Левобережном районах, а также Южном микрорайоне. По фактам возбудили уголовные дела по статье «кража».