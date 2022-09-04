Пьяный воронежец разбил пенсионеру голову бутылкой пива

В Воронеже пенсионер попал в больницу с черепно-мозговой травмой, поссорившись с пьяным незнакомцем. 35-летний мужчина кинул в него бутылку пива. О происшествии в полицию сообщили сотрудники медучреждения, куда доставили пострадавшего. Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России в воскресенье, 4 сентября.

Инцидент произошел 29 августа в районе улицы Теплоэнергетиков. 63-летний мужчина поссорился с молодым. Затем он развернулся и хотел уйти от неприятного разговора. Однако пьяный незнакомец бросил в него бутылку пива. После этого ударил рукой по голове. Пенсионер упал, ударившись об асфальт, и потерял сознание. Дебошир, испугавшись, попытался оказать помощь и вызвал бригаду медиков.

Нападавшего задержали полицейские. Сейчас он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».