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Общество4 сентября 2022 10:11

В Воронежской области положительные тесты на ковид получили еще 1 382 жителя

Вирус за сутки унес жизни двух человек
Мария Щербакова

Еще 1 382 жителя Воронежской области получили положительные тесты на коронавирус. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 413 790. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 4 сентября.

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 51 человека. Умерло за сутки два воронежца. При этом днем ранее жертв не было. В общей сложности ковид унес жизни 8 383 жителей региона.

Победили инфекцию 869 человек. Для сравнения днем ранее заболевших было 1 238, а выздоровевших 733.