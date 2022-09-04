В Воронежской области положительные тесты на ковид получили еще 1 382 жителя

Еще 1 382 жителя Воронежской области получили положительные тесты на коронавирус. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 413 790. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 4 сентября.

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 51 человека. Умерло за сутки два воронежца. При этом днем ранее жертв не было. В общей сложности ковид унес жизни 8 383 жителей региона.

Победили инфекцию 869 человек. Для сравнения днем ранее заболевших было 1 238, а выздоровевших 733.