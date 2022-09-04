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Происшествия4 сентября 2022 9:08

В Воронежской области 57-летняя велосипедистка погибла под колесами иномарки

В обстоятельствах аварии разбирается полиция
Мария Щербакова
Женщина скончалась на месте

Женщина скончалась на месте

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В грибановском районе «Додж Караван» насмерть сбил велосипедистку. 57-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. ДТП произошло на дороге «Курск-Воронеж» в 20.40 субботы, 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Велосипедистка пересекала проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.