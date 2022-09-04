Воронежский губернатор приложился к мощам Сергея Радонежского

Мощи привезли в Благовещенский кафедральный собор Фото: Болеслав Петелин.

Губернатор Александр Гусев приложился к мощам преподобного Сергея Радонежского в Благовещенском кафедральном соборе Воронежа в воскресенье, 4 сентября. Об этом сообщили в правительстве области.

Ковчег с мощами привезли в Воронеж утром 2 сентября. В этот день были совершены молебен и Божественная литургия. Во время пребывания святыни кафедральный собор был открыт для всех желающих.

Торжественные мероприятия по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского с 13 июля проходят по всей России по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег примут более 50 епархий России. Общая протяженность маршрута – около 30 тыс. км.

Уже сегодня в 13.00 ковчег со святыней после молебна из Воронежа проводят в Белгородскую митрополию. Завершатся торжественные мероприятия 7 октября.

Справка

Сергий Радонежский жил в XIV веке. Он возобновил традиции русского монашества и культуры страны, находящейся под гнетом монголо-татарского ига. Способствовал воссоединению русских княжеств в эпоху усобицы. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, предрек ему победу. Он основал ряд монастырей и церквей. Самую большую известность получила Троице-Сергиева лавра, расположенная в городе Сергиев Посад Московской области.