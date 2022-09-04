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Происшествия4 сентября 2022 7:52

В Воронежской области 73-летний водитель иномарки погиб после столкновения с деревом

Пенсионер не справился с управлением
Мария Щербакова
Мужчина скончался до приезда скорой помощи

Мужчина скончался до приезда скорой помощи

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Рамонском районе 73-летний водитель погиб, врезавшись в дерево. «Фольксваген Пассат» съехал в правый по ходу движения кювет, где и столкнулся с препятствием. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в 7.17 субботы, 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Иномарка ехала в сторону Ростова-на-Дону. По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего выясняет полиция.