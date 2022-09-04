Воронежские парки «Патриотов» и «Алые паруса» соединит подземное выставочное пространство

Проектирование начнется в этом году Фото: с сайта мэрии Воронежа

Воронежский парк «Патриотов» планируют соединить с парком «Алые паруса» и сквером «Ильича» подземным пространством. Там будут проходить выставки, посвященные военной тематике. Об этом сообщили в городской администрации в субботу, 3 сентября.

По словам заместителя председателя правительства области Константина Кузнецова, на базе самого парка «Патриотов» планируют создать образовательно-патриотический центр. Проектирование начнется уже в этом году.

Кроме того, у парка появится часовня памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Таким образом Воронеж присоединился к проекту ветеранов военной контрразведки «Молчаливое эхо войны». Часовня будет изготовлена из белого мрамора по проекту московского скульптора Бориса Матвеева. Она будет высотой около 5 метров, изнутри украшена георгиевским крестом. 3 сентября прошла закладка первого камня, а открытие часовни запланировано на 22 июня 2023 года.