В начале рабочей недели похолодание сохранится в Воронежской области

Похолодание сохранится в Воронежской области в начале рабочей неделе. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до 20 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В понедельник, 5 сентября, в регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 30-8 метра в секунду ночь и 8-13 днем. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем от 14-19. В Воронеже без существенных осадков. Ночью 6-8 градусов тепла, днем 15-17.

Во вторник, 6 сентября, в Воронежской области будет переменная облачность. Ночью возможны небольшие осадки. Ветер северной четверти 4-9 метра в секунду ночью, днем 8-13. Температура воздуха 3-8 градусов, днем 11-16. В областном центре 4-6 градусов и 14-16 соответственно. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.