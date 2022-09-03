Воронежец попал под уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев

В Воронеже участковые задержали 42-летнего местного жителя, который фиктивно прописал у себя дома иностранцев. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 3 августа.

По версии полиции, подозреваемый за денежное вознаграждение с июля по август 2022 года оказывал содействие гражданам сопредельных государств в фиктивной постановке на регистрационный учет. У себя в квартире в доме по улице 3 Интернационала мужчина прописал четырех граждан других государств. Хотя по факту они у него не проживали.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания. В отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело. В данный момент он находится под подпиской о не выезде. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 3 лет.