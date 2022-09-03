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Происшествия3 сентября 2022 14:27

Бизнесмен лишился 3 млн рублей, купив продукцию на поддельном сайте воронежского маслозавода

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Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

В отдел полиции ОМВД по Калачеевскому району обратился 36-летней индивидуальный предприниматель из Ленинградской области. Он заявил, что пытался купить продукцию местного маслозавода, но его обманули мошенники. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 сентября.

Мужчина в интернете нашел сайт по производству растительных масел. Через него связался с представителями предприятиями. Но сайт оказался фальшивым. Предприниматель перечислил на счет в платежном поручении более 3 млн рублей. Он понял, что его обманули, только когда приехал на завод за товаром.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний.