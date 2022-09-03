Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2022 13:28

В Воронеже на подъездах к парку «Алые паруса» образовались пробки

Сейчас там проходит фестиваль «Город-сад»
Евгения ФРОЛОВА

Днем в субботу, 3 сентября, от Чернавского моста в сторону остановки Арзамасская на Левом берегу образовались автомобильные заторы. Это следует из информации сервиса Яндекс.Пробки. Причиной пробок стал проводимый в парке «Алые паруса» популярный ежегодный фестиваль «Город-сад».

Проблемы с движением возникли в сторону улицы Брусилова, и на улице Ленинградской. В целом же в Воронеже дорожная ситуация спокойная. Пробки лишь 2 балла, существенных аварий не наблюдается.

Фестиваль «Город-Сад» проходит в Воронеже 3 и 4 сентября. С программой можно ознакомиться здесь.