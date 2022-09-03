В Воронеже на подъездах к парку «Алые паруса» образовались пробки

Днем в субботу, 3 сентября, от Чернавского моста в сторону остановки Арзамасская на Левом берегу образовались автомобильные заторы. Это следует из информации сервиса Яндекс.Пробки. Причиной пробок стал проводимый в парке «Алые паруса» популярный ежегодный фестиваль «Город-сад».

Проблемы с движением возникли в сторону улицы Брусилова, и на улице Ленинградской. В целом же в Воронеже дорожная ситуация спокойная. Пробки лишь 2 балла, существенных аварий не наблюдается.

Фестиваль «Город-Сад» проходит в Воронеже 3 и 4 сентября. С программой можно ознакомиться здесь.