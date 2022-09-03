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Общество3 сентября 2022 12:17

В Воронежской области ищут пропавшего 45-летнего мужчину

О Николае Гусеве ничего неизвестно с 30 августа
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

В Воронежской области объявили поиски пропавшего 45-летнего мужчины. Николай Гусев ушел из дома в Воронеже. С 30 августа родственники не могут с ним связаться. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Воронеж» 3 сентября.

Николай Гусев ростом 167 см, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Во что он был одет в день исчезновения – неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.