В Воронежской области ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

В Воронежской области объявили поиски пропавшего 45-летнего мужчины. Николай Гусев ушел из дома в Воронеже. С 30 августа родственники не могут с ним связаться. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Воронеж» 3 сентября.

Николай Гусев ростом 167 см, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Во что он был одет в день исчезновения – неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.