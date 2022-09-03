В Воронежской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в Липецке

Фото - СУ СКР по Липецкой области

В Воронежской области силовики задержали подозреваемого в жестоком убийстве 37-летней женщины в Липецке. После трагедии он успел выехать из своего региона. В ближайшее время его доставят обратно для производства следственных действий. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Липецкой области 2 сентября.

Вчера, во дворе многоэтажного дома на улице Белянского в Липецке нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Следственно-оперативная группа изучила записи с камер наблюдения и опросила очевидцев. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 52-летний сожитель убитой женщины.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ведется расследование.