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Происшествия3 сентября 2022 10:34

В Воронежском райцентре пенсионерка на «Ауди» вылетела с дороги и опрокинулась

Женщина с травмами попала в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 2 сентября в 7.55 часов на улице Придача пгт. Анна. 61-летняя местная жительница на «Ауди 80» вылетела с дороги. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону

По предварительным данным полиции, автоледи не справилась с управлением. В результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась прямо на припаркованный автомобиль «Ниссан Террано» и перевернулась.

По счастью, в «Ниссане» в этот момент не было ни водителя, ни пассажиров. А вот сама виновница аварии получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Машины при этом сильно покорежило.

– По данному факту проводится процессуальная проверка, – подытожили в региональном главке.