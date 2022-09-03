В Воронежском райцентре пенсионерка на «Ауди» вылетела с дороги и опрокинулась

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 2 сентября в 7.55 часов на улице Придача пгт. Анна. 61-летняя местная жительница на «Ауди 80» вылетела с дороги. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону

По предварительным данным полиции, автоледи не справилась с управлением. В результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась прямо на припаркованный автомобиль «Ниссан Террано» и перевернулась.

По счастью, в «Ниссане» в этот момент не было ни водителя, ни пассажиров. А вот сама виновница аварии получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Машины при этом сильно покорежило.

– По данному факту проводится процессуальная проверка, – подытожили в региональном главке.