Две девушки и парень пострадали в столкновении иномарки и «Газели» под Воронежем

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла в Семилукском районе. 24-летний житель Воронежа на автомобиле «Фольксваген Поло» выполнял поворот на нерегулируемом перекрестке и не предоставил преимущество автомобилю ГАЗ-33021. В результате машины столкнулись. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло днем ранее в 18:15 на участке 205 км 800 м автодороги «Курск – Воронеж». В результате были травмированы три пассажира иномарки. Двух девушек 21 и 22 лет и 22-летний молодого человека по скорой доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить проверку и устанавливать обстоятельства аварии.