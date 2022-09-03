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Происшествия3 сентября 2022 9:32

Две девушки и парень пострадали в столкновении иномарки и «Газели» под Воронежем

Их госпитализировали
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла в Семилукском районе. 24-летний житель Воронежа на автомобиле «Фольксваген Поло» выполнял поворот на нерегулируемом перекрестке и не предоставил преимущество автомобилю ГАЗ-33021. В результате машины столкнулись. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло днем ранее в 18:15 на участке 205 км 800 м автодороги «Курск – Воронеж». В результате были травмированы три пассажира иномарки. Двух девушек 21 и 22 лет и 22-летний молодого человека по скорой доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить проверку и устанавливать обстоятельства аварии.