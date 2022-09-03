Эверест и медведицы: известный путешественник Федор Конюхов показывает воронежцам свои картины

Федор Конюхов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В художественном музее с 3 сентября можно посмотреть «Путешествие длиною в жизнь». Всего 51 картину представил легендарный Федор Конюхов. Всего – потому что у известного путешественника и мореплавателя около 3000 работ. Но не все из них смогли показать в музее по «техническим» причинам.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Галеристы отобрали 120 картин. Но привезли всего 51 одну. Говорят остальные «в двери» не проходят, - с улыбкой комментирует автор. - Я благодарен, что в выставку вошел портрет моей мамы, я написал его в 1975 году, когда родился мой старший сын Оскар. Мамы уже нет… А в Воронеже мне очень приятно выставляться: это город искусства, художников, честь для меня, что выставка в музее Крамского – великого мастера, это обязывает соответствовать. В Воронеже брат младший живет и сестра старшая, племянники. Город красивый, нравится, как он преображается. Очень приятно смотреть на воронежские поля, красивые просторы. Вы меня знаете, как путешественника, а как художника - мало…

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Теперь у воронежцев есть возможность одновременно узнать Конюхова и как художника, и как путешественника – ведь большинство его работ вдохновлено его экспедициями. Он видел почти все на земном шаре. На живописных полотнах и литографиях – Эверест, полярные пейзажи и не только - хронология работ охватывает три десятилетия странствий Федора Филипповича - от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000-2020-х годах. Большая часть создана художником во время кругосветных путешествий.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выставка предваряет новую экспедицию - NOVA - это первое в истории одиночное пересечение Тихого и Атлантического океанов на катамаране на солнечной энергии. Во время экспедиции будут изучать степень загрязнения вод мирового океана частицами микропластика, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Выставку можно посмотреть до 9 октября, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ