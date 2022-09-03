В Воронежской области пятеро юношей от скуки взломали дверь в меловую пещеру

Фото со страницы природно-паркового комплекса «Пеньковая гора»

Инцидент произошел в Калачеевском районе. Пятеро юношей взломали входную дверь в меловую пещеру поздно вечером 25 августа. Об этом появилось сообщение на официальной странице природно-паркового комплекса «Пеньковая гора».

Как оказалось, юноши согнули металлические ограждения на входной двери и попали внутрь меловой пещеры. Но долго гулять им там не удалось. Поскольку пещера является объектом культурного наследия, на место прибыли силовики и «выпроводили» молодых людей. Парни объяснили свой поступок тем, что им было скучно.

Фото со страницы природно-паркового комплекса «Пеньковая гора»

Ребята спланировали все заранее. Из пятерых молодых людей трое оказались несовершеннолетними.

– Все они старшеклассники одной из школ района. На место происшествия приехали и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, которые пригласили их родителей, – рассказали сотрудники комплекса в соцсетях.

Сейчас специалисты оценивают размер ущерба, который подростки нанесли объекту культурного наследия.

– Находясь внутри пещеры, молодые люди могли испортить старинные надписи и изображения (граффити, солярные знаки) на поверхности сводов, это преступление уголовного характера, в соответствии со ст. 243 УК РФ предусмотрен штраф до 3 млн. рублей или лишение свободы до 3 лет, – передали сотрудники комментарий администрации Калачеевского района.