В Воронежской области перезахоронили останки более 700 человек, погибших в годы ВОВ

Фото - СУ СКР по Воронежской области

В городе Острогожске Воронежской области 2 сентября прошла траурная церемония перезахоронения останков более 700 мирных жителей и военнослужащих, погибших во время немецко-фашистской оккупации в концентрационном лагере «Дулаг – 191». В ней приняли участие и представители следственного комитета России. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Там пояснили, что следователи и криминалисты ведомства совместно с поисковиками производили разведывательно-архивные мероприятия. Благодаря их усилиям было найдено это массовое захоронение.

– Факты целенаправленного истребления немецко-фашистскими захватчиками мирного населения и советских солдат подтверждаются архивными материалами и результатами проведенных следственных действий, заключениями экспертиз. Всего, по данным историков, в годы Великой Отечественной войны на оккупированной части Воронежской области существовало около 50 трудовых лагерей военнопленных. Узников лагерей задействовали, в том числе, в строительстве железной дороги для переброски сил из Германии к Сталинграду и на Кавказ, – подчеркнули в Следственном управлении.

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Память погибших на церемонии почтил губернатор Александр Гусев, представители Федерального собрания Российской Федерации, областной Думы, силовых ведомств, общественных организаций, а также представители духовенства.