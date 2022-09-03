Семье погибшего на Украине старшего лейтенанта вручили медаль «Золотая Звезда» в Воронеже

Фото правительства Воронежской области

2 сентября по поручению президента РФ Владимира Путина вручили медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя России семье старшего лейтенанта Александра Крынина. Церемония прошла в здании правительства области.

Губернатор поблагодарил вдову героя и родителей за то, что они вырастили достойного гражданина своей страны, и отметил, что Александр проявил себя как настоящий офицер и мужчина. Звание ему присвоили за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга.

– Понимаем, что для вас гибель Александра – вечная боль. Трудно подобрать слова утешения. Но заверяю, что мы [органы власти], всегда готовы поддержать вашу семью. Вы всегда можете на нас рассчитывать, в различных ситуациях. Для страны и нашей области – это тоже невосполнимая утрата, – подчеркнул губернатор Александр Гусев.

Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания. А супруга Марья Крынина отметила, что супруг был не только достойным офицером, но и человеком:

– Я горжусь, что его оценили по достоинству, что он всегда полностью отдавался своей службе. С другой стороны, мне больно, что не он лично получает эту награду. Но я знаю, что он не мог поступить иначе, что он это сделал ради каждого из нас, нашего будущего поколения и детей. Чтобы мы все могли жить в мирное время. Мы всегда будем помнить Сашу и гордиться им.

Александр Крынин родился в 1996 году в Воронеже. В 2018-м окончил Московское высшее общевойсковое командное училище по специальности «Управление персоналом». 25 марта на улице Стадионная населенного пункта Малая Рогань Харьковской области Крынин занял оборону на втором этаже частного дома. Огнем он уничтожил до десяти ВСУшников. В ходе неравного боя с превосходящими силами противника, офицер, наш земляк, из РПГ-30 «Крюк» нанес огневое поражение бронемашине пехоты, на которой представители националистической группировки сил Украины пытались вывести раненых и убитых. В наступление противника было отброшено. А 28 марта при выходе из окружения в составе группы военнослужащих, Александр Крынин с помощью ручных гранат и личного оружия поразил двух военнослужащих ВСУ, где получил осколочные ранения ног не совместимые с жизнью.