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Спорт2 сентября 2022 16:20

Воронежская спортсменка завоевала серебро на Спартакиаде учащихся России по стендовой стрельбе

Алина Дедова остановилась в шаге от победы в упражнении СКИТ
Алексей СЕРГУНИН
Алина Дедова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Алина Дедова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Татарстане проходит финал XI летней Спартакиады учащихся по стендовой стрельбе. На круглом стенде второе место заняла воронежская спортсменка Алина Дедова.

Квалификацию в упражнении СКИТ наша спортсменка завершила с шестым результатом. Она поразила 91 мишень из 125. Затем в своем полуфинале Дедова показала второй результат, разбив 19 тарелочек. Этого вполне хватило, чтобы побороться в финальном матче соревнований.

Здесь наша спортсменка показала такой же результат, как и в полуфинале, и он позволил Алине подняться на вторую ступень пьедестала почета. Уступила Дедова только Ксении Шуляк из Краснодарского края, на счету которой 27 пораженных мишеней. Третьим призером Спартакиады стала липецкая спортсменка Варвара Зайцева с 14-ю разбитыми тарелочками.

Как сообщалось ранее, в дисциплине «трап» среди девушек победила воронежская спортсменка Александра Галина. Третье место у еще одной нашей землячки Марии Перовой.