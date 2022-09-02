В Воронеже на неделю перекроют проезд между домами на проспекте Революции

В Воронеже на проспекте Революции перекроют проезд между домами №32 и №34. Ограничение будет действовать с 10.00 5 сентября по 12 сентября включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале проекта реконструкции проспекта.

Перекрытие необходимо из-за строительных работ. Автомобилистам предлагают объезд через дворы на улицах Комиссаржевской и Фридриха Энгельса. Схему движения уже согласовали с управляющими компаниями.

Напомним, сейчас на проспекте Революции укладывают плитку возле кинотеатра Пролетарий. Кроме того, на четной стороне улицы высаживают клены.