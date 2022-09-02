В воронежском Роспотребнадзоре организуют «горячую линию» по вопросам школьного питания

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 5 сентября по 16 сентября организуют работу «горячей линии». На нее можно позвонить, если у вас возникли жалобы или вопросы по организации питания в школах. На «горячей линии» специалисты будут давать консультации. В частности, они могут разъяснить роль администрации школ в организации питания и как этот процесс могут контролировать родители.

На «горячую линию» можно будет позвонить по бесплатному телефону 8-800-700-52-05 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45).

Также будут принимать звонки в территориальных отделах Роспотребнадзора в районах Воронежской области.

Напомним, в прокуратуре Воронежской области с 5 по 9 сентября будет работать «горячая линия», на которую можно сообщить о нарушениях закона в области образования.