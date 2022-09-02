В прокуратуре Воронежской области откроют «горячую линию» по нарушениям закона в области образования

В прокуратуре Воронежской области организовали работу «горячей линии» по нарушениям законодательства об образовании. Цель – оперативное получение сведений об этих безобразиях

График работы горячей линии: с 5 по 9 сентября 2022 года с 09 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 13.45). О нарушениях закона можно сообщить по телефону 8(473) 260-89-89.

Кроме традиционных взяток студентов преподавателям, в вузах недавно разоблачили странную форму начисления премий. Сначала на этом «погорел» экс-ректор опорного вуза Сергей Колодяжный. Его обвиняют в незаконном начислении премий на 58 миллионов рублей. А недавно вынесли приговор бывшему врио ректора Воронежской сельскохозяйственной академии Алексею Попову. Он получил условный срок – три года за начислял необоснованных премий штатным сотрудникам на более чем 800 тысяч рублей.