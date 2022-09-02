В Воронеже ремонт канализации на улице Шишкова планируют завершить в ноябре

Сейчас работы на КНС идут активно. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

О том, как идет капремонт канализационной насосной станции (КНС) на улице Шишкова, рассказал в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин. На эти работы, кстати, выделили кругленькую сумму – около 35 миллионов рублей. Большая часть из них – 27,7 млн – из областного бюджета.

С июня на КНС занимались демонтажными работами, смонтировали временную схему водоотведения. К ней подключили уже существующий насос напрямую к напорному трубопроводу.

– Сейчас на многострадальную КНС доставили запорную арматуру, новые трубы, оба резервуара, первый уже установили. После монтажа емкостей размером 7 метров в глубину и 3 метра в диаметре их подготовят к подведению нового трубопровода. Затем начнется возведение здания новой КНС, – сообщил Вадим Кстенин.

Последним этапом в реконструкции станет установка нового насосного и дробильного оборудования. Смонтируют три насоса. Они будут способны работать при полном погружении. Если ранее был задействован только один насос, то теперь на станции смогут работать два. Третий станет резервным на случай превышения нагрузок. Ранее насосы были иностранного производства, теперь – российского.

Все работы по реконструкции КНС планируется закончить в ноябре текущего года.

На КНС на улице Шишкова сильно износилось дробильное оборудование. Из-за этого проезжую часть регулярно заливал поток нечистот. Главных причин в приходе канализации в аварийное состояние, скорее всего, две. Первая – множество новостроек в районе, «посаженных» на старые сети. Вторая – недисциплинированность местных жителей, спускающих в унитаз вещи, которые можно только выбрасывать в мусорное ведро.