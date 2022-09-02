В Воронежской области тамбовчанин ограбил ювелирный магазин, угрожая продавцу пистолетом

Грабителю грозит 10 лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Россоши полицейские задержали грабителя, который вооружившись пистолетом, пришел в ювелирный магазин. Угрожая продавцу, мужчина забрал паллеты с золотыми украшениями и сбежал. ЧП произошло на улице Алексеева в 8.15 пятницы, 2 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Уже через несколько часов подозреваемого задержали в Семилукском районе на дороге «Курск – Саратов». Им оказался 48-летний житель Тамбовской области. Он приехал в наш регион для того, чтобы ограбить магазин. Похищенную ювелирку изъяли.

По факту возбудили уголовное дело по статье «разбой». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Максимально мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.