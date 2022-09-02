В Воронежской области нашли останки 300 узников концлагеря «Дулаг-191»

Фото: Михаил Сегодин, поисковое объединение "Дон" Фото: Предоставлено

У села Лушниковка в Острогожском районе нашли шесть захоронений 1942-1943 годов. По предварительным данным, там могут находиться останки более 300 человек – бойцов красной армии и мирных жителей. Захоронения обнаружили недалеко от бывшего лагеря военнопленных «Дулаг-191». Об этом сообщил глава поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин.

Из захоронений извлекли останки 16 человек. Их передали на экспертизу в региональный следственный комитет. Полную эксгумацию планируют провести в 2023 году.

Останки нашли в рамках второй части ежегодной межрегиональной Вахты Памяти «Берлинка – Дорога на крови». Экспедиция проводилась с 20 августа.

Михаил Сегодин добавил, что во время экспедиции 2021 года обнаружили останки 707 красноармейцев и мирных жителей, погибших в концлагере «Дулаг – 191». В пятницу, 2 сентября, их захоронили в парке «Патриот» в Острогожске.