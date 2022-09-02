Защитника воронежского «Факела» Сергея Божина дисквалифицировали на два матча чемпионата за мат в адрес судей

Лучше бы Сергей Божин (крайний слева) свои эмоции трансформировал в спортивную злость в матче со "Спартаком". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В пятницу, 2 сентября, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) приняли решение, как наказать защитника «Факела» Сергея Божина за мат в адрес судей. Его нецензурные высказывания в подтрибунном помещении Центрального стадиона профсоюзов попали на видео. Так что отпираться было бессмысленно. Поступок странный – казалось бы, судьи не допускали результативных ошибок в этом матче. Пенять нужно было только на себя за то, что после 1:0 по итогам первого тайма получили разгром 1:4.

В итоге из-за несдержанности Божина «Факел» лишился игрока основы на ближайшие два матча чемпионата. А они будут крайне сложными – 3 сентября на выезде с прямым конкурентов в борьбе за выживание нижегородским «Пари НН». А 11 сентября предстоит сразиться дома с набравшим ход московским «Локомотивом».

Напомним, также, что ранее на заседаниях КДК приняли решение оштрафовать главного тренера «Факела» Олега Василенко на 10 тысяч рублей за постоянные выходы за границы технической зоны во время матча с московским. «Спартаком». Уже дважды в сезоне на клуб накладывали аналогичное наказание за поведение зрителей: за мат с трибун и использование пиротехники.