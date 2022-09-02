Московская студентка пожаловалась воронежским полицейским на обман на 135 тыс. рублей

Студентка столичного вуза потеряла на инвестициях 135 тыс. рублей, доверившись мошенникам. Расследованием уголовного дела будут заниматься воронежские полицейские. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 2 сентября.

22-летней девушке в ноябре 2021 года в одном из мессенджеров позвонил неизвестный и предложил инвестировать в крупный проект. Мужчина заверил, что все официально и безопасно. Студентка сначала инвестировала 45 тыс. рублей, а через месяц 5 тыс. долларов. В январе 2022 года она добавила еще 5 тыс. долларов.

Приложение для отслеживания средств показывало, что инвестиции удачны. Однако 1 сентября девушка обнаружила, что счет, на котором якобы было 900 тыс. рублей, обнулился. При этом аферист перестал выходить на связь. В этот момент студентка находилась в Подгоренском районе Воронежской области. Она обратилась в местное отделение полиции.