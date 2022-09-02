В Воронеж привезли мощи преподобного Сергия Радонежского

Мощи Сергия Радонежского пробудут в Воронеже двое суток. Фото: Болеслав Петелин.

Ранним утром в пятницу, 2 сентября, в Благовещенский кафедральный собор Воронежа привезли ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Именно он благословил князя Дмитрия Донского на битву с ханом Золотой Орды Мамаем на Куликовом поле. Сергий Радонежский отправил с князем на битву монахов Пересвета и Ослябю, оба пали смертью героев в Куликовской битве. Кстати, она произошла 8 сентября. Совсем скоро будут отмечать 642-ю годовщину этой великой битвы. И после смерти Сергий Радонежский, как гласит его церковная биография, совершал много чудес. В том числе помогал Ивану Грозному взять Казань, а также уберег в начале XVII века Троице-Сергиеву лавру от нашествия поляков. В 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения святых мощей преподобного Сергия.

Во время пребывания святыни кафедральный собор будет открыт для всех желающих с 6.00 до 21.00. У ковчега будут служить молебны с акафистом преподобному Сергию.

4 сентября в 13.00 после совершения молебна ковчег со святыней проводят в Белгородскую митрополию.